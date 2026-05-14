Aufsichtsrat

Der Anlagenbauer Dürr bekommt eine neue Finanzchefin.

Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

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Dambeck ist derzeit noch Finanzvorständin des Wissenschaftsverlags Springer Nature. Zuvor war sie zwanzig Jahre für den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) tätig. Im Dürr-Vorstand soll sie künftig neben dem Finanzressort auch die Verantwortung für Investor Relations, Recht, Nachhaltigkeit und Informationstechnik übernehmen.

Im XETRA-Handel notiert die Dürr-Aktie zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 21,10 Euro.

/tav/men

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)