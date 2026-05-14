DAX24.618 -0,5%Est505.947 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.496 -0,2%Euro1,1608 -0,1%Öl106,9 +1,7%Gold4.509 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus! Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus!
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aufsichtsrat

Dürr-Aktie in Rot: Neue Finanzchefin kommt von Springer Nature

21.05.26 12:36 Uhr
Dürr-Aktie fällt: Neue Finanzchefin von Springer Nature | finanzen.net

Der Anlagenbauer Dürr bekommt eine neue Finanzchefin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
21,20 EUR 0,60 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,87 EUR 0,48 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
19,60 EUR -0,02 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

Dambeck ist derzeit noch Finanzvorständin des Wissenschaftsverlags Springer Nature. Zuvor war sie zwanzig Jahre für den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) tätig. Im Dürr-Vorstand soll sie künftig neben dem Finanzressort auch die Verantwortung für Investor Relations, Recht, Nachhaltigkeit und Informationstechnik übernehmen.

Im XETRA-Handel notiert die Dürr-Aktie zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 21,10 Euro.

/tav/men

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Dürr AG

Nachrichten zu Dürr AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dürr AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Dürr HaltenDZ BANK
13.05.2026Dürr BuyWarburg Research
13.05.2026Dürr OutperformBernstein Research
12.05.2026Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Dürr BuyWarburg Research
13.05.2026Dürr OutperformBernstein Research
12.05.2026Dürr OutperformBernstein Research
16.04.2026Dürr OutperformBernstein Research
09.03.2026Dürr BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Dürr HaltenDZ BANK
12.05.2026Dürr NeutralUBS AG
10.04.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
27.03.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dürr AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen