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Aufsichtsrat investiert in SPOBAG-Aktien - die Kursreaktion

29.05.26 12:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei SPOBAG für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SPOBAG AG
20,00 EUR -3,00 EUR -13,04%
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Kürzlich kam es bei der SPOBAG-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Aktien-Transaktion wurde am 25.05.2026 bekannt gemacht. Wang, Mr Leo, Aufsichtsrat bei SPOBAG, fügte dem eigenen Portfolio 24.000 SPOBAG-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 22.05.2026 einen Wert von jeweils 25,00 EUR. Mit einem Kurs von 20,00 EUR zeigte sich die SPOBAG-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Bei der SPOBAG-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 20,00 EUR. Insgesamt ist SPOBAG aktuell 11,52 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 576.000 beziffert.

Bei SPOBAG kam es davor am 02.03.2009 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Positionsverkleinerung der SPOBAG-Aktien im Depot um 3.333 Anteilsscheine zu je 4,00 EUR meldete Janka, Ferdinand, Geschäftsführendes Organ.

Redaktion finanzen.net

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