Siltronic-Aktie tiefer: COO Buchwald verlängert Vertrag bis Mai 2032
Siltronic bindet seinen Chief Operating Officer (COO) Klaus Buchwald fünf Jahre länger an den Konzern.
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Wie der Münchener Waferhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vertrag Buchwalds um fünf Jahre verlängert, bis 31. Mai 2032.
Die Siltronic-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,66 Porzent tiefer bei 82,70 Euro.
DJG/uxd/mgo
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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Siltronic
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