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Aufsichtsrat

Siltronic-Aktie tiefer: COO Buchwald verlängert Vertrag bis Mai 2032

Siltronic-Aktie tiefer: COO Buchwald verlängert Vertrag bis Mai 2032

Siltronic bindet seinen Chief Operating Officer (COO) Klaus Buchwald fünf Jahre länger an den Konzern.

Werte in diesem Artikel
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Wie der Münchener Waferhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat den am 31. Mai 2027 auslaufenden Vertrag Buchwalds um fünf Jahre verlängert, bis 31. Mai 2032.

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Die Siltronic-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,66 Porzent tiefer bei 82,70 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Siltronic

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DatumRatingAnalyst
30.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
15.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.