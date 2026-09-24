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Aufsichtsratsmandat

Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark soll in Aufsichtsrat einziehen

Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark soll in Aufsichtsrat einziehen

Im Aufsichtsrat von Siemens Energy gibt es einen Wechsel. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Matthias Rebellius zum 30. September vorzeitig aus dem Gremium aus.

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Siemens Energy AG
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Das Amtsgericht München hat auf Vorschlag des Unternehmens Pekka Lundmark mit Wirkung zum 1. Oktober zum Nachfolger bestellt. Lundmark war von 2020 bis 2025 CEO von Nokia.

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Formal soll Lundmark auf der Hauptversammlung am 25. Februar 2027 gewählt werden.

Rebellius gehört dem Aufsichtsrat seit 2020 als Vertreter der Siemens AG an. Mit dem Ausscheiden aus dem Siemens-Vorstand hat er sein Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy niedergelegt.

Via XETRA zeigt sich die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,46 Prozent leichter bei 143,88 Euro

DOW JONES

Bildquellen: Siemens Energy AG

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13:41 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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