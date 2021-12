Telekom-Chef Höttges wohl vor Vertragsverlängerung - Aktie im Minus

Der Aufsichtsrat des Unternehmens will auf seiner Sitzung am Mittwoch beschließen, dem 59-Jährigen einen bis Ende 2026 gültigen Vertrag zu geben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfuhr. Der alte Vertrag läuft noch bis Ende 2023 - die Amtszeit wird also um drei Jahre verlängert. Zudem will das Kontrollgremium den Weg für einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ebnen: Der bisherige Post-Vorstandsvorsitzende Frank Appel soll auf der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat der Telekom gewählt werden. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich via XETRA 0,66 Prozent leichter bei 16,05 Euro.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

