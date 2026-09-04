DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.608 +0,0%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aufstieg

Bloom Energy-Aktie steigt in den S&P 500 auf und ersetzt Molson Coors - Kursfeuerwerk

Bloom Energy-Aktie steigt in den S&P 500 auf und ersetzt Molson Coors - Kursfeuerwerk

S&P Dow Jones Indices gab kürzlich die Aufnahme von Bloom Energy in den S&P 500 bekannt und läutete damit einen Wechsel mit weitreichenden Folgen für Anleger ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arista Networks Inc Registered Shs
165.22 EUR 0.58 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bloom Energy
214.00 EUR 9.50 EUR 4.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Colgate-Palmolive Co.
77.88 EUR 0.34 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
449.55 EUR 8.55 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Illumina Inc.
187.32 EUR 1.26 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
33.22 EUR -0.17 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
285.05 EUR 1.55 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,480.00 EUR 160.00 EUR 12.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
12.32 EUR -0.64 EUR -4.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 100
3,824.13 USD -20.86 USD -0.54 %
News | Analysen
S&P 500
7,718.60 USD -29.11 USD -0.38 %
News | Analysen

  • Bloom Energy zieht zum 21. September 2026 in den S&P 500 ein
  • Aktie reagiert mit Kursfeuerwerk
  • KI-Rechenzentrumsboom treibt an
Werbung

S&P Dow Jones Indices hat am 4. September 2026 bekannt gegeben, dass die Bloom Energy-Aktie zum 21. September 2026 in den S&P 500 aufgenommen wird. Der Sprung hebt den Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellensystemen erstmals in die Riege der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen und verpflichtet Indexfonds, die Aktie in ihre Portfolios aufzunehmen.

Kräftige Kursreaktion der Bloom Energy-Aktie schon vor der offiziellen Bestätigung

Die Bloom Energy-Aktie zog bereits im regulären NYSE-Handel an: Am Freitag schloss sie an der NYSE bei 252,87 US-Dollar, ein Plus von 7,35 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss, offenbar getrieben von Spekulationen über eine mögliche Indexaufnahme. Nachdem S&P Dow Jones Indices den Wechsel nach US-Handelsschluss offiziell bestätigt hatte, zog der Kurs nachbörslich weiter an, auf 266,14 US-Dollar und damit um 5,25 Prozent über den Schlusskurs.

Warum der Indexwechsel zusätzliches Kapital anzieht

Ein Aufstieg in den S&P 500 gilt als verlässlicher Nachfrageimpuls, weil zahlreiche passive Fonds und ETFs den Index eins zu eins nachbilden müssen. Sobald eine Aktie Teil des Index wird, sind diese Fonds gezwungen, sie zu kaufen, unabhängig davon, wie einzelne Portfoliomanager das Unternehmen fundamental einschätzen. Für Bloom Energy bedeutet das potenziell eine breitere Aktionärsbasis und mehr Liquidität im Handel.

Werbung

Wachstumstreiber Rechenzentren

Bloom Energy stellt Energieserver her, die Erdgas, Biogas oder Wasserstoff ohne Verbrennung in Strom umwandeln, und beliefert damit unter anderem Rechenzentren, die für das Training von KI-Modellen zunehmend Strom direkt vor Ort benötigen. Im zweiten Quartal 2026 meldete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,07 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 166 Prozent gegenüber 401 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Zugleich hob Bloom Energy die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf ein Wachstum von rund 100 Prozent an.

Teil einer breiteren Neugewichtung

Der Wechsel ist Teil der vierteljährlichen Anpassung, mit der S&P Dow Jones Indices sicherstellen will, dass jeder Index die jeweilige Marktkapitalisierungsklasse widerspiegelt. Neben Bloom Energy ziehen auch die Gentechnikfirma Illumina und der Speicherspezialist Everpure, vormals Pure Storage, neu in den Leitindex ein. Im Gegenzug wechseln der Bierkonzern Molson Coors, die Werbeplattform The Trade Desk und der Baustoffhändler Builders FirstSource in den S&P SmallCap 600.

Parallel dazu ordnet S&P Dow Jones Indices im selben Rebalancing weitere Wechsel im S&P 100 an: Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks und Sandisk rücken dort neu ein, während NIKE, Honeywell Aerospace, Simon Property Group und Colgate-Palmolive den Index verlassen.

Werbung

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

Aktuelle Nike Aktie News

Werbung

Nike Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.