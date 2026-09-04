Bloom Energy-Aktie steigt in den S&P 500 auf und ersetzt Molson Coors - Kursfeuerwerk
S&P Dow Jones Indices gab kürzlich die Aufnahme von Bloom Energy in den S&P 500 bekannt und läutete damit einen Wechsel mit weitreichenden Folgen für Anleger ein.
Werte in diesem Artikel
- Bloom Energy zieht zum 21. September 2026 in den S&P 500 ein
- Aktie reagiert mit Kursfeuerwerk
- KI-Rechenzentrumsboom treibt an
S&P Dow Jones Indices hat am 4. September 2026 bekannt gegeben, dass die Bloom Energy-Aktie zum 21. September 2026 in den S&P 500 aufgenommen wird. Der Sprung hebt den Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellensystemen erstmals in die Riege der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen und verpflichtet Indexfonds, die Aktie in ihre Portfolios aufzunehmen.
Kräftige Kursreaktion der Bloom Energy-Aktie schon vor der offiziellen Bestätigung
Die Bloom Energy-Aktie zog bereits im regulären NYSE-Handel an: Am Freitag schloss sie an der NYSE bei 252,87 US-Dollar, ein Plus von 7,35 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss, offenbar getrieben von Spekulationen über eine mögliche Indexaufnahme. Nachdem S&P Dow Jones Indices den Wechsel nach US-Handelsschluss offiziell bestätigt hatte, zog der Kurs nachbörslich weiter an, auf 266,14 US-Dollar und damit um 5,25 Prozent über den Schlusskurs.
Warum der Indexwechsel zusätzliches Kapital anzieht
Ein Aufstieg in den S&P 500 gilt als verlässlicher Nachfrageimpuls, weil zahlreiche passive Fonds und ETFs den Index eins zu eins nachbilden müssen. Sobald eine Aktie Teil des Index wird, sind diese Fonds gezwungen, sie zu kaufen, unabhängig davon, wie einzelne Portfoliomanager das Unternehmen fundamental einschätzen. Für Bloom Energy bedeutet das potenziell eine breitere Aktionärsbasis und mehr Liquidität im Handel.
Wachstumstreiber Rechenzentren
Bloom Energy stellt Energieserver her, die Erdgas, Biogas oder Wasserstoff ohne Verbrennung in Strom umwandeln, und beliefert damit unter anderem Rechenzentren, die für das Training von KI-Modellen zunehmend Strom direkt vor Ort benötigen. Im zweiten Quartal 2026 meldete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,07 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 166 Prozent gegenüber 401 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Zugleich hob Bloom Energy die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf ein Wachstum von rund 100 Prozent an.
Teil einer breiteren Neugewichtung
Der Wechsel ist Teil der vierteljährlichen Anpassung, mit der S&P Dow Jones Indices sicherstellen will, dass jeder Index die jeweilige Marktkapitalisierungsklasse widerspiegelt. Neben Bloom Energy ziehen auch die Gentechnikfirma Illumina und der Speicherspezialist Everpure, vormals Pure Storage, neu in den Leitindex ein. Im Gegenzug wechseln der Bierkonzern Molson Coors, die Werbeplattform The Trade Desk und der Baustoffhändler Builders FirstSource in den S&P SmallCap 600.
Parallel dazu ordnet S&P Dow Jones Indices im selben Rebalancing weitere Wechsel im S&P 100 an: Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks und Sandisk rücken dort neu ein, während NIKE, Honeywell Aerospace, Simon Property Group und Colgate-Palmolive den Index verlassen.
Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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