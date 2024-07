Aufstiegs-Bafög wird erhöht

Heute im Fokus

BMW startet Massenrückruf in den USA. DWS erhöht Prognose. Unicredit erhöht Ertragsprognos. Lufthansa-Tochter kooperiert mit US-Rüstungskonzern. Texas Instruments verspricht mehr Umsatz und Gewinn. Visa steigert Umsatz und Gewinn erneut deutlich. Louis Vuitton-Eigentümer verfehlt Umsatzerwartungen. ATOSS hebt nach deutlichen Zuwächsen Gewinnziel an. Nemetschek passt Prognose an wegen Zukauf.