Siltronic-Aktie im Minus: Siltronic begrüßt höheres Kaufgebot von GlobalWafers - GlobalWafers senkt Annahmeschwelle

Der Vorstand begrüße das aufgestockte Kaufgebot und halte die Offerte insgesamt für attraktiv, teilte Siltronic am Samstagabend mit. Das Unternehmen verwies darauf, dass der nun angehobene Angebotspreis einer Erhöhung von 16 Prozent zum ursprünglichen Gebot entspreche.

GlobalWafers hatte am Samstag mitgeteilt, statt wie zuletzt 140 Euro würden den Siltronic-Aktionären nun für alle ausstehenden Stammaktien 145 Euro je Anteilsschein gezahlt. Dies sei das "endgültige Übernahmeangebot", hieß es. Erst am Freitag hatte GlobalWafers die Offerte von 125 auf 140 Euro erhöht.

Alle anderen Bedingungen des Übernahmeangebots blieben unverändert. Die Aktionäre können damit weiterhin bis zum 27. Januar überlegen, ob sie die Offerte annehmen. Wafer sind dünne Scheiben aus Silizium, die als Grundplatte für elektronische Bauelemente wie Mikrochips dienen.

Der Großaktionär WACKER CHEMIE hatte bereits im Dezember vertraglich zugesichert, seinen knapp 31 Prozent Anteil an Siltronic abzugeben, was knapp 1,2 Milliarden Euro in die Kasse spülen würde. Zudem hatte GlobalWafers im Dezember eine Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent genannt. Insgesamt hält der Konzern laut der Mitteilung vom Freitag derzeit 4,53 Prozent an Siltronic.

Für den Fall, dass es zu einer erfolgreichen Übernahme kommt, hatte GlobalWafers angekündigt, dass deutsche Siltronic-Standorte bis Ende 2024 vor Schließungen ebenso geschützt sind wie die Mitarbeiter in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen.

Taiwan ist neben China das wichtigste Herstellerland für die Halbleiterelemente. In der deutschen Automobilindustrie gibt es derzeit einen Mangel an Mikrochips und Sensoren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wandte sich deshalb per Brief an die taiwanische Regierung und bat um Hilfe bei der Lösung der derzeitigen Versorgungsprobleme, wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtete. Das sei für ihn "von herausragender industriepolitischer Bedeutung", da sonst die wirtschaftliche Corona-Erholung der Branche gefährdet werde.

Der Verband der Automobilindustrie war an Altmaier herangetreten, weil der Chip-Mangel die Autoproduktion erheblich beeinträchtigt. Hintergrund ist unter anderem eine hohe Nachfrage nach Halbleitern: Das Autogeschäft hat sich nach dem Corona-Einbruch früher als erwartet belebt, während andere Branchen wie Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik ebenfalls versorgt werden wollen.

GlobalWafers senkt Annahmeschwelle für Siltronic auf 50 Prozent

GlobalWafers hat die Annahmeschwelle des Übernahmeangebots für den deutschen Konkurrenten Siltronic auf 50 Prozent von 65 Prozent gesenkt. Die Annahmefrist des Übernahmeangebots verlängere sich wegen der Änderung der Angebotsbedingung um zwei Wochen bis zum 10. Februar, teilte der taiwanische Konzern mit. Der Preis des "endgültigen Übernahmeangebots" liege weiter bei 145 Euro pro Aktie.

Bislang seien 30,89 Prozent der ausstehenden Aktien angedient worden. GlobalWafers bestätigte, innerhalb der kommenden drei Jahre keine Maßnahmen ergreifen zu wollen, um keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Die Übernahmepläne waren Ende November bekannt geworden, die ursprüngliche Offerte für 125 Euro je Aktie bewertete Siltronic mit knapp 3,8 Milliarden Euro. Vergangene Woche hatte GlobalWafers das Angebot erhöht, am Samstag hatte der Münchener Waferhersteller den neuen Preis als attraktiv bezeichnet.

Jefferies hebt Ziel für Siltronic-Aktie auf 150 Euro - 'Hold'

Siltronic reagieren nach Kurssprung verhalten auf höhere Offerte

Auf die nochmals angehobene Kaufofferte von GlobalWafers haben die Aktien des deutschen Waferherstellers am Montag zunächst nicht mehr positiv reagiert. Auf XETRA notieren sie zeitweise 1,17 Prozent tiefer bei 143,50 Euro. Am Freitag hatten sie um mehr als dreieinhalb Prozent auf 145,20 Euro zugelegt.

Der taiwanesische Chip-Zulieferer GlobalWafers bangt nun offenbar um den Erfolg der angestrebten Übernahme. Nicht nur stockte der Konzern den gebotenen Preis erneut auf 145 Euro je Aktie auf, sondern senkte darüber hinaus laut einer Mitteilung auch die Mindestannahmeschwelle auf 50 Prozent und verlängerte die Annahmefrist um zwei Wochen. Eine nochmalige Erhöhung der Offerte schloss GlobalWafers aber aus, wenn die Annahmeschwelle nicht erreicht werde. Stattdessen sollen dann alternative Wachstumspläne verfolgt werden.

Analyst Constantin Hesse von Jefferies geht weiter nicht davon aus, dass GlobalWafers die selbst gesetzte Annahmeschwelle bei den Aktionären des deutschen Waferherstellers erreichen werde. Sein von 135 auf 150 Euro angehobenes Kursziel liegt nun etwas über der neuen Offerte. Hesse begründete es aber primär mit seinen höheren Schätzungen, da er für die kommenden drei Jahre von einem besseren Preisumfeld ausgehe.

