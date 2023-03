Auftakt für Tagung des Stadtwerkeverbands VKU

BERLIN (dpa-AFX) - Der Stadtwerkeverband VKU beginnt am Montag mit einer zweitägigen Tagung in Berlin. Sie steht unter dem Motto "Wir halten Deutschland am Laufen". Hauptthema dürfte mehr Tempo bei der Energiewende sein. Zum Auftakt sprechen unter anderem VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing und Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Am Dienstag werden außer Kanzler Olaf Scholz (SPD) mehrere Bundesminister erwartet, darunter Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). In der Koalition gibt es derzeit einige ungelöste Fragen mit Bezug auf die Energieversorgung./hoe/DP/mis