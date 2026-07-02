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Auftakt für weitere Aktionen

Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: Protestaktionen gegen Abbau von Arbeitsplätzen

03.07.26 09:53 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie dennoch im Plus: IG Metall startet mit Protestaktion in "heißen Sommer" für Autobranche | finanzen.net

Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz wollen am Freitag bundesweit gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer protestieren. Der Aufruf zu dem Protest vor den Werkstoren kommt von der IG Metall.

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Demnach finden Kundgebungen unter anderem an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim (Stuttgart) statt. Aber auch in Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlin, Hamburg und Germersheim sind Aktionen geplant, wie ein Gewerkschaftssprecher in Frankfurt/Main mitteilte. In Düsseldorf will IG Metall-Chefin Christiane Benner sprechen.

Weitere Aktionen bei anderen Betrieben geplant

Der Protest bei Mercedes-Benz soll der Auftakt für weitere Aktionen sein. "Die IG Metall und die Beschäftigten der Hersteller und Zulieferer werden den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen", erklärte die Gewerkschaft im Vorfeld des Aktionstags. 50.000 Arbeitsplätze hätten die Entscheider der Automobilhersteller und Zulieferer vergangenes Jahr in der Automobilindustrie abgebaut - und es werde so weiterlaufen, wenn es nach ihnen gehe. "Aber eines vergessen sie: Die Beschäftigten sind nicht schuld an der Misere."

Die Mercedes-Aktie zeigt sich am Freitag unbeeindruckt von den Protesten und gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,42 Prozent auf 45,46 Euro.

/ols/DP/jha

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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