Auftakt Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel

DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Minus -- EU brandmarkt Apple-Praxis bei Musik-Apps -- SYNLAB: Börsendebüt -- GRENKE 2020 mit Gewinneinbruch -- MTU, NIO, Amazon, im Fokus

GE nimmt mit Verkauf von Baker-Hughes-Aktien fast Milliardensumme ein. VW-Chef: Stecken pro Jahr 2,5 Milliarden in Software-Tochter. SAFRAN bestätigt trotz Umsatzrückgang Jahresprognose. Barclays verdient deutlich mehr. Rheinmetall will Teile der Schweizer Ruag kaufen. Eni erzielt wieder Gewinn. Milliardendeal: Nestlé kauft Kernmarken von The Bountiful. Swiss Re überrascht mit Quartalsgewinn. Signify blickt nach guten Geschäften zuversichtlich auf 2021.