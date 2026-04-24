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Auftaktquartal erfolgreich

Deutsche Börse-Aktie kaum verändert nach überaus gelungenem Jahresauftakt

27.04.26 20:10 Uhr
Krise spült Milliarden in die Kassen der Deutschen Börse - Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Die Deutsche Börse ist gut ins neue Jahr gestartet. Nettoerlöse und EBITDA zogen im Auftaktsquartal kräftig an.

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Neben strukturellem Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten. Der höhere Absicherungsbedarf hatte einen Anstieg der Handelsvolumina zur Folge. Die Hessen bestätigten die Ziele für das laufende Jahr. Die Gruppe stellt einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Milliarden Euro in Aussicht. Beim Treasury-Ergebnis werden 700 Millionen Euro erwartet.

Das erste Quartal 2026 war geprägt von den Auswirkungen der geopolitischen Spannungen durch die seit März bestehende militärische Eskalation im Nahen und Mittleren Osten. Infolgedessen bewerteten die Marktteilnehmer die globalen Auswirkungen fortlaufend neu und passten ihre Risikopositionen an. Die daraus resultierende Unsicherheit spiegelte sich in einer höheren Marktvolatilität bei Aktien und Anleihen sowie in einer verstärkten Nutzung von Absicherungsprodukten im Segment Trading & Clearing, Finanzderivate, wider.

Gleichermaßen verzeichnete das Geschäftsfeld Commodities neben der Fortsetzung des strukturellen Wachstums einen zusätzlichen Anstieg im Handel mit Strom- und Gasprodukten, der auf die Volatilität an den Energiemärkten zurückzuführen war.

Die Nettoerlöse stiegen im ersten Quartal auf 1,64 Milliarden Euro von 1,51 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,61 Milliarden Euro knapp geschlagen.

Das EBITDA legte auf 1 Milliarde Euro zu nach 912 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei 992 Millionen gelegen. Der Gewinn erhöhte sich im ersten Quartal auf 585 Millionen Euro nach 525 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 576 Millionen Euro entgegen.

Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 626 Millionen Euro nach 601 im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte bei 621 Millionen Euro gelegen.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigt sich nachbörslich auf Tradegate kaum verändert.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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