Aufträge geben Zuversicht

Der Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet.

Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um knapp 84 Prozent noch deutlich stärker auf 3,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge (Ebit) sackte von 18 auf 4,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro. Der Auftragseingang und die Aussicht auf weitere Orders geben Unternehmenschef Burkhardt Frick allerdings Zuversicht, den Jahresausblick dennoch erreichen zu können. Die Bestellungen von SUSS MicroTec zogen in den drei Monaten bis März um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an.

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