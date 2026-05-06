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Aufträge geben Zuversicht

SUSS MicroTec-Aktie: Umsatz- und Ergebnis rückläufig

07.05.26 07:53 Uhr
SUSS MicroTec-Aktie: Umsatz- und Ergebnisrückgang zu Jahresbeginn | finanzen.net

Der Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
80,65 EUR 2,00 EUR 2,54%
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Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um knapp 84 Prozent noch deutlich stärker auf 3,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge (Ebit) sackte von 18 auf 4,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro. Der Auftragseingang und die Aussicht auf weitere Orders geben Unternehmenschef Burkhardt Frick allerdings Zuversicht, den Jahresausblick dennoch erreichen zu können. Die Bestellungen von SUSS MicroTec zogen in den drei Monaten bis März um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an.

/men/zb

GARCHING (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
30.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
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13.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
08.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

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