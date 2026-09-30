Nordex-Aktie mit neuem Schwung: Windkraft-Projekte in drei europäischen Ländern

Aufträge

30.09.26 09:20 Uhr

Nordex soll in den kommenden beiden Jahren 34 Windenergieanlagen in Frankreich, Portugal und Spanien errichten.

Nordex wird in den nächsten beiden Jahren 34 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 175 Megawatt in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zum Einsatz kommen entsprechend der unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren fünf verschiedene Turbinentypen, wie der Hamburger Konzern mitteilte. Die Aufträge umfassen neben Lieferung und Errichtung auch den Service über mehrere Jahre. Die Auftraggeber wurden nicht genannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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