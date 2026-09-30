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Nordex-Aktie vor neuem Schwung? Windkraft-Projekte in drei europäischen Ländern

Nordex-Aktie vor neuem Schwung? Windkraft-Projekte in drei europäischen Ländern

Nordex soll in den kommenden beiden Jahren 34 Windenergieanlagen in Frankreich, Portugal und Spanien errichten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Charts | News | Analysen

Nordex wird in den nächsten beiden Jahren 34 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 175 Megawatt in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zum Einsatz kommen entsprechend der unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren fünf verschiedene Turbinentypen, wie der Hamburger Konzern mitteilte. Die Aufträge umfassen neben Lieferung und Errichtung auch den Service über mehrere Jahre. Die Auftraggeber wurden nicht genannt.

Dow Jones

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
21.08.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
20.08.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.

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