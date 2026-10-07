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Auftrag

Airbus sichert sich Großauftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Fokus

Airbus sichert sich Großauftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Fokus

Airbus hat einen Festauftrag von Biman Bangladesh Airlines über zehn Flugzeuge erhalten. Die Bestellung umfasst vier A350-900 und sechs A321neo.

Werte in diesem Artikel
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Airbus SE
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Biman Bangladesh Airlines hat Airbus Festaufträge für zehn Flugzeuge erteilt, um die eigene Flotte zu erweitern. Wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte, umfasst die Bestellung vier Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie sechs Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht. Die Flugzeuge sollen für Verbindungen nach Nordamerika sowie zu wichtigen Zielen in Europa und im Nahen Osten eingesetzt werden.

DOW JONES-

Bildquellen: Airbus Group, Bocman1973 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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