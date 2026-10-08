Airbus sichert sich Großauftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Minus

Auftrag

08.10.26 10:31 Uhr

Airbus hat einen Festauftrag von Biman Bangladesh Airlines über zehn Flugzeuge erhalten. Die Bestellung umfasst vier A350-900 und sechs A321neo.

Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,76 Prozent auf 185,98 Euro.

Biman Bangladesh Airlines hat Airbus Festaufträge für zehn Flugzeuge erteilt, um die eigene Flotte zu erweitern. Wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte, umfasst die Bestellung vier Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie sechs Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht. Die Flugzeuge sollen für Verbindungen nach Nordamerika sowie zu wichtigen Zielen in Europa und im Nahen Osten eingesetzt werden.

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