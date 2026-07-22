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BASF-Aktie in Grün: Bestellung von zwei Vorstandsmitgliedern verlängert

BASF-Aktie in Grün: Bestellung von zwei Vorstandsmitgliedern verlängert

Der BASF-Aufsichtsrat hat die Bestellung der Vorstandsmitglieder Katja Scharpwinkel und Anup Kothari bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2030 verlängert.

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Die 56-jährige Katja Scharpwinkel wurde 2024 in den Vorstand berufen und ist Arbeitsdirektorin sowie Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality. Der ebenfalls 2024 in den Vorstand berufene 58-jährige Kothari ist für die Segmente Industrial Solutions und Surface Technologies verantwortlich und seit 2025 Chairman der BASF Corporation in den USA.

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DJG/brb/kla

DOW JONES

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22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)