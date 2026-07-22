BASF-Aktie in Grün: Bestellung von zwei Vorstandsmitgliedern verlängert

Auftrag

23.07.26 10:53 Uhr

Der BASF-Aufsichtsrat hat die Bestellung der Vorstandsmitglieder Katja Scharpwinkel und Anup Kothari bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2030 verlängert.

Im XETRA-Handel gewinnt die BASF-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent auf 49,79 Euro.

Die 56-jährige Katja Scharpwinkel wurde 2024 in den Vorstand berufen und ist Arbeitsdirektorin sowie Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality. Der ebenfalls 2024 in den Vorstand berufene 58-jährige Kothari ist für die Segmente Industrial Solutions und Surface Technologies verantwortlich und seit 2025 Chairman der BASF Corporation in den USA.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung