Kontron-Aktie im Fokus: Millionenauftrag von Bahnbetreiber für Dienstleistungen
Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten.
"Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber.
/mne/zb
LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Kontron AG
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