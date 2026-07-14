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Auftrag erhalten

Kontron-Aktie stabil: Millionenauftrag von Bahnbetreiber für Dienstleistungen

Kontron-Aktie stabil: Millionenauftrag von Bahnbetreiber für Dienstleistungen

Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten.

Werte in diesem Artikel
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Kontron
22.98 EUR 0.08 EUR 0.35 %
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"Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber.

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Die Kontron-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,09 Prozent höher bei 22,98 Euro.

/mne/zb

LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research