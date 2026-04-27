Auftrag erhalten

Rumänien will auf Regionalstrecken der Bahn Wasserstoff-Züge einsetzen.

Siemens Mobility hat von der Eisenbahnreformbehörde (ARF) einen Auftrag über die Lieferung von 12 zweiteiligen Wasserstoff-betriebenen Zügen vom Typ Mireo Plus H erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Züge sollen 2029 in den Fahrgastbetrieb gehen und dieselbetriebene Züge ersetzen. Teil des Auftrags ist ein Full-Service-Instandhaltungsvertrag über 15 Jahre.

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Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.

Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 251,25 Euro.

DJG/rio/kla

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