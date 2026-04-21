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Auftrag gesichert

Rheinmetall erhält Bundeswehr-Großauftrag - Aktie gibt dennoch nach

22.04.26 13:15 Uhr
Trotz Großauftrag: Rheinmetall-Aktie im Minus nach Bundeswehr-Deal | finanzen.net

Rheinmetall hat sich einen Großauftrag der Bundeswehr gesichert. Der Rahmenvertrag hat einen Wert im Milliarden-Bereich.

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Der Rüstungskonzern soll der Bundeswehr nach eigenen Angaben Loitering-Munition-Systeme des Typs FV-014 liefern. Ein entsprechender Vertrag sei an diesem Mittwoch unterzeichnet worden. Die Auslieferung soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen. Der Rahmenvertrag hat einen Wert im Milliarden-Bereich, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Der erste Abruf belaufe sich auf rund 300 Millionen Euro brutto. Der Auftrag wird in diesem Monat verbucht. Optional umfasse der Rahmenvertrag eine fünfstellige Anzahl der autonomen Recce- und Strike-Drohnen FV-014.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 1.419,40 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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