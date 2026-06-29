Auftrag

Rheinmetall hat einen Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten.

Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Der Auftrag hat einen Wert im hohen zweistelligen Millionenbereich und wird noch im zweiten Quartal 2026 verbucht, wie der Rüstungskonzern mitteilte.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung