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Auftrag

Rheinmetall-Aktie: Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten

30.06.26 14:35 Uhr
Rheinmetall-Aktie: Millionenauftrag für Ukraine-Munition | finanzen.net

Rheinmetall hat einen Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten.

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Der Auftrag hat einen Wert im hohen zweistelligen Millionenbereich und wird noch im zweiten Quartal 2026 verbucht, wie der Rüstungskonzern mitteilte.

Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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