Auftrag

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Lieferung von mehr als 2.000 militärischen Transportfahrzeugen erhalten.

Der Auftrag im Wert von knapp über einer Milliarde Euro ist ein Abruf aus einem im Jahr 2024 geschlossenen Rahmenvertrag über insgesamt bis zu 6.500 Fahrzeuge, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Er wird im zweiten Quartal 2026 eingebucht.

Wer­bung Wer­bung

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte "Ungeschützte Transportfahrzeuge" (UTF) in drei verschiedenen Varianten. Etwa 1.000 Fahrzeuge des Typs 8x8 mit vier Allradachsen sind für 15 Tonnen Nutzlast ausgelegt. Weitere rund 1.000 Fahrzeuge der Typen 4x4 und 6x6 mit zwei bzw. sechs Allradachsen können 3,5 Tonnen bzw 5 Tonnen Nutzlast transportieren. Die Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) werde noch in der ersten Jahreshälfte mit der Auslieferung beginnen. Die überwiegende Zahl der Fahrzeuge soll im laufenden Jahr ausgeliefert werden.

So bewegen sich die Rüstungsaktien

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,13 Prozent höher bei 1.271,40 Euro. Auch bei den kleineren Rüstungskollegen kommt es zu Bewegung. So zeigt sich die RENK-Aktie 4,96 Prozent stärker bei 55,20 Euro, HENSOLDT klettert um 2,09 Prozent auf 86,78 Euro und TKMS zieht um 6,4 Prozent auf 86,40 Euro an.

DOW JONES