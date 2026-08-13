Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Umsatzrückgang trifft auf starke Liquidität

Auftrag verzögert

14.08.26 09:28 Uhr

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich seine Bücher geöffnet und dabei im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang gemeldet.

• Das Unternehmen sieht das Quartal als wichtigen Schritt im Wandel hin zu einer eigenständigen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsplattform, mit Fortschritten in Technologie und Projektpipeline.

• Trotz operativer Verluste erreichte das Unternehmen eine Rekord-Cashposition von 59,20 Mio. CAD und plant, die Verteidigungs- und Fertigungsprogramme auszubauen.

• Volatus Aerospace verzeichnete im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang auf 8,42 Mio. CAD, hauptsächlich aufgrund eines verzögerten Verteidigungsauftrags, und einen Nettoverlust von 7,50 Mio. CAD.

Volatus Aerospace kämpft mit einem verzögerten Verteidigungsauftrag

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, aber Verbesserung gegenüber Q1

Rekord-Cashposition steht bei Volatus anhaltenden operativen Verlusten gegenüber

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Volatus Aerospace hat für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzrückgang und einen höheren Nettoverlust vorgelegt, während sequenziell deutliche Zuwächse gelangen.

Volatus Aerospace-Aktie: Umsatzrückgang trotz starkem Quartalsschub

Volatus Aerospace, ein kanadisches Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Fokus auf unbemannte Luftfahrtsysteme und Autonomie-Software, erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 8,42 Millionen kanadischen Dollar nach 10,59 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang geht laut Unternehmensangaben auf einen einzelnen, wegen Lieferkettenproblemen nicht abgeschlossenen Verteidigungsauftrag im Volumen von rund 2,6 Millionen kanadischen Dollar zurück. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahresviertel, dem ersten Quartal 2026, legte der Umsatz hingegen um 49,5 Prozent zu, wobei Geräteverkäufe im Vergleich zum Vorquartal um 38 Prozent und Dienstleistungen um 59 Prozent zulegten.

Der Bruttogewinn belief sich auf rund 2,47 Millionen kanadische Dollar, die Bruttomarge sank von 31,9 Prozent im Vorjahresquartal auf 29,3 Prozent. Das bereinigte EBITDA rutschte massiv tiefer ins Minus: von minus 291.460 kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun minus 4,35 Millionen kanadische Dollar. Der Nettoverlust stieg auf rund 7,50 Millionen kanadische Dollar nach 6,52 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal.

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Rekordliquidität und Ausbau der Verteidigungssparte

Trotz der operativen Verluste erreichte die Cash-Position von Volatus zum 30. Juni 2026 mit rund 59,20 Millionen kanadischen Dollar einen Rekordwert nach 41,11 Millionen kanadischen Dollar zum Jahresende 2025. Das Working Capital lag bei rund 63,80 Millionen kanadischen Dollar.

Volatus selbst bezeichnete das Berichtsquartal in der Unternehmensmitteilung dennoch als "entscheidenden Schritt im Wandel von Volatus Aerospace hin zu einer eigenständigen Plattform für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung" und sprach von der "stärksten Bilanz der Unternehmensgeschichte mit greifbaren Fortschritten in den Bereichen Fertigung, proprietäre Technologie und Verteidigungsprogrammen". Das Unternehmen sei dadurch nun in der Lage "den Produktionshochlauf in Mirabel zu beschleunigen, die Produktentwicklung für den Verteidigungssektor voranzutreiben und größere staatliche sowie kommerzielle Programme zu verfolgen, die dank der wachsenden Projektpipeline und der eigenen souveränen Fähigkeiten zunehmend in greifbare Nähe rücken."

Die Aktie von Volatus Aerospace hatte den Handel in Toronto am Donnerstag vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz um 5,56 Prozent höher bei 0,57 CAD beendet.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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