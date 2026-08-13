Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Umsatzrückgang trifft auf starke Liquidität
Der Luft- und Raumfahrtkonzern Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich seine Bücher geöffnet und dabei im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang gemeldet.
Werte in diesem Artikel
- Volatus Aerospace kämpft mit einem verzögerten Verteidigungsauftrag
- Umsatz im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, aber Verbesserung gegenüber Q1
- Rekord-Cashposition steht bei Volatus anhaltenden operativen Verlusten gegenüber
Volatus Aerospace hat für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzrückgang und einen höheren Nettoverlust vorgelegt, während sequenziell deutliche Zuwächse gelangen.
Volatus Aerospace-Aktie: Umsatzrückgang trotz starkem Quartalsschub
Volatus Aerospace, ein kanadisches Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Fokus auf unbemannte Luftfahrtsysteme und Autonomie-Software, erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 8,42 Millionen kanadischen Dollar nach 10,59 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal. Der Rückgang geht laut Unternehmensangaben auf einen einzelnen, wegen Lieferkettenproblemen nicht abgeschlossenen Verteidigungsauftrag im Volumen von rund 2,6 Millionen kanadischen Dollar zurück. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahresviertel, dem ersten Quartal 2026, legte der Umsatz hingegen um 49,5 Prozent zu, wobei Geräteverkäufe im Vergleich zum Vorquartal um 38 Prozent und Dienstleistungen um 59 Prozent zulegten.
Der Bruttogewinn belief sich auf rund 2,47 Millionen kanadische Dollar, die Bruttomarge sank von 31,9 Prozent im Vorjahresquartal auf 29,3 Prozent. Das bereinigte EBITDA rutschte massiv tiefer ins Minus: von minus 291.460 kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun minus 4,35 Millionen kanadische Dollar. Der Nettoverlust stieg auf rund 7,50 Millionen kanadische Dollar nach 6,52 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal.
Rekordliquidität und Ausbau der Verteidigungssparte
Trotz der operativen Verluste erreichte die Cash-Position von Volatus zum 30. Juni 2026 mit rund 59,20 Millionen kanadischen Dollar einen Rekordwert nach 41,11 Millionen kanadischen Dollar zum Jahresende 2025. Das Working Capital lag bei rund 63,80 Millionen kanadischen Dollar.
Volatus selbst bezeichnete das Berichtsquartal in der Unternehmensmitteilung dennoch als "entscheidenden Schritt im Wandel von Volatus Aerospace hin zu einer eigenständigen Plattform für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung" und sprach von der "stärksten Bilanz der Unternehmensgeschichte mit greifbaren Fortschritten in den Bereichen Fertigung, proprietäre Technologie und Verteidigungsprogrammen". Das Unternehmen sei dadurch nun in der Lage "den Produktionshochlauf in Mirabel zu beschleunigen, die Produktentwicklung für den Verteidigungssektor voranzutreiben und größere staatliche sowie kommerzielle Programme zu verfolgen, die dank der wachsenden Projektpipeline und der eigenen souveränen Fähigkeiten zunehmend in greifbare Nähe rücken."
Die Aktie von Volatus Aerospace hatte den Handel in Toronto am Donnerstag vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz um 5,56 Prozent höher bei 0,57 CAD beendet.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
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