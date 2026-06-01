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Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im April

18.06.26 08:27 Uhr

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,2 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,6 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 8,4 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit einem Anstieg von 2,4 Prozent. Auch der Sonstige Fahrzeugbau wirkte mit einem Plus von 0,6 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis, während sich der Rückgang in der Chemieindustrie mit minus 3,7 Prozent negativ auswirkte.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 0,5 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 1,6 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter blieb der Bestand unverändert.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb im April im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 8,8 (8,8) Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern verharrte die Reichweite bei 12,2 (12,2) Monaten. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,6 (4,6) Monaten, während sie auch bei den Herstellern von Konsumgütern unverändert bei 4,0 (4,0) Monaten lag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)