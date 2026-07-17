Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Mai

17.07.26 08:11 Uhr

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,9 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 2,0 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 9,5 Prozent.

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Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Maschinenbau mit einem Anstieg von 3,3 Prozent. Auch die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen wirkte mit einem Plus von 3,0 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis, während sich der Rückgang in der Automobilindustrie mit minus 0,8 Prozent negativ auswirkte.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 1,6 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 3,6 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter stieg der Bestand um 1,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat auf 8,9 (8,8) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern erhöhte sich die Reichweite auf 12,4 (12,2) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,6 (4,6) Monaten, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern auf 4,2 (4,0) Monate stieg.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

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July 17, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)