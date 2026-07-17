DAX 24.915 -0,3%ESt50 6.284 +0,3%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,12 -3,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.836 -1,6%Euro 1,1450 +0,0%Öl 84,2 -0,0%Gold 4.001 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Mai

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,9 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 2,0 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 9,5 Prozent.

Werbung

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Maschinenbau mit einem Anstieg von 3,3 Prozent. Auch die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen wirkte mit einem Plus von 3,0 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis, während sich der Rückgang in der Automobilindustrie mit minus 0,8 Prozent negativ auswirkte.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 1,6 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 3,6 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter stieg der Bestand um 1,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Mai im Vergleich zum Vormonat auf 8,9 (8,8) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern erhöhte sich die Reichweite auf 12,4 (12,2) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,6 (4,6) Monaten, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern auf 4,2 (4,0) Monate stieg.

Werbung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)