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Nordex-Aktie fester: Neuer Riesen-Deal in den USA

29.06.26 11:07 Uhr
Nordex-Aktie gewinnt: Nordex holt US-Großauftrag | finanzen.net

Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.

Werte in diesem Artikel
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Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.

Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,54 Prozent auf 44,30 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

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