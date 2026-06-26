Nordex-Aktie: Neuer Riesen-Deal in den USA
Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.
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Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.
DJG/rio/cln
DOW JONES
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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex