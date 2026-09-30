NEL-Aktie im Plus: Weitere U-Boot-Aufträge von Collins Aerospace

Auftragsbuch wächst weiter

30.09.26 10:20 Uhr

Ein zweiter Auftrag binnen weniger Tage lässt den U-Boot-bezogenen Auftragseingang von NEL bei einem Rüstungszulieferer auf rund 20 Millionen US-Dollar anwachsen.

• Die Nachfrage nach PEM-Technologie bleibt laut Vertriebschef hoch, während die Aufträge die langjährige Zusammenarbeit mit Collins Aerospace im Marinegeschäft weiter stärken.

• Die Fertigung der Elektrolyseur-Stacks erfolgt im Werk in Connecticut, und die Auslieferungen sind für 2027 und 2028 geplant.

• NEL Hydrogen US hat weitere Bestellungen von Collins Aerospace für PEM-Elektrolyseur-Stacks im Marinebereich erhalten, hauptsächlich für U-Boot-Lebenserhaltungssysteme, mit einem Gesamtwert von rund 7 Millionen US-Dollar.

Neue Bestellungen betreffen US-, britische und französische Marineprogramme

Fertigung der Elektrolyseur-Stacks läuft im Werk in Connecticut

Vertriebschef spricht von anhaltender Nachfrage nach PEM-Technologie

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NEL ASA hat über ihre Tochter NEL Hydrogen US weitere Bestellungen von Collins Aerospace für Elektrolyseur-Stacks in U-Boot-Sauerstoffsystemen erhalten. Damit konnte der Wasserstoffkonzern binnen weniger Tage zwei Aufträge im Marinegeschäft vermelden.

Neuer Auftrag für Marineprogramme

NEL Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft der NEL ASA, teilte heute mit, weitere Bestellungen von Collins Aerospace für PEM-Elektrolyseur-Stacks erhalten zu haben. Die Stacks kommen in Sauerstoffsystemen für die Lebenserhaltung an Bord von U-Booten zum Einsatz. In Summe haben die neu erhaltenen Aufträge im Zusammenhang mit US-, britischen und französischen Marineprogrammen einen Wert von rund 7 Millionen US-Dollar.

Die NEL-Aktie reagiert zeitweise mit einem Anstieg um 1,68 Prozent auf 2,12 NOK in Oslo.

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NEL-Vertriebschef Todd Cartwright erklärte in der dazugehörigen Pressemitteilung, die zusätzlichen Aufträge erweiterten die Arbeit über mehrere U-Boot-Programme hinweg und zeigten anhaltende Nachfrage nach der PEM-Technologie des Unternehmens. Lebenserhaltungssysteme für U-Boote stellten anspruchsvolle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Produktlebensdauer, so Cartwright weiter.

Zweiter Auftrag für NEL binnen einer Woche

Bereits gestern hatte NEL Hydrogen US einen weiteren Auftrag von Collins Aerospace für die US-Marine im Wert von rund zwölf Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Cartwright wurde damals mit den Worten zitiert, man freue sich über einen weiteren Auftrag von Collins Aerospace, der eine langjährige Zusammenarbeit rund um zuverlässige Sauerstofferzeugung für anspruchsvolle U-Boot-Anwendungen fortsetze. Zusammen mit weiteren kleineren, im September erhaltenen Aufträgen summieren sich der Auftragseingang von NEL im Bereich U-Boote von Collins Aerospace auf rund 20 Millionen US-Dollar, verbucht im dritten Quartal.

Die Auslieferungen der zusätzlichen Aufträge sind für 2027 und 2028 vorgesehen, gefertigt werden die Stacks im NEL-Werk in Wallingford im US-Bundesstaat Connecticut. Die Zusammenarbeit mit Collins Aerospace reicht weit zurück: Bereits 2020 erhielt NEL Hydrogen US mehrere Bestellungen für vergleichbare Anwendungen, im März 2025 kam ein weiterer Auftrag über rund 6 Millionen US-Dollar hinzu.

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Worauf Anleger nun achten

Als nächster Fixpunkt für Anleger gilt der laut Kalender vorläufig und noch unbestätigt für den 21. Oktober terminierte Quartalsbericht, der zeigen dürfte, ob sich die Auftragsserie im Marinegeschäft auch in den Konzernzahlen niederschlägt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.