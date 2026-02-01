Auftragseingang der US-Industrie im Dezember gesunken

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 2,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Dezember einen Rückgang von 1,4 Prozent nach vorläufig minus 1,4 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 1,2 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,4 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,8 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 0,9 Prozent registriert worden.

February 23, 2026 10:13 ET (15:13 GMT)