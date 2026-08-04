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Auftragseingang der US-Industrie im Juni gesunken

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 1,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 1,3 Prozent berichtet worden.

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Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juni einen Anstieg von 0,5 Prozent nach vorläufig plus 0,3 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 0,4 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,4 Prozent ab.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,2 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 1,9 Prozent registriert worden.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)