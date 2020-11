Auftragseingang der US-Industrie im September besser als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im September um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,7 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für September einen Anstieg von 1,9 Prozent nach vorläufig plus 1,9 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 1,8 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,5 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,0 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 2,4 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 10:09 ET (15:09 GMT)