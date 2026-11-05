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Auftragseingang gestiegen

Gemischte Zahlen bei SUSS: Rekord bei Aufträgen, Einbruch beim Umsatz – was das für die Aktie bedeutet

Gemischte Zahlen bei SUSS: Rekord bei Aufträgen, Einbruch beim Umsatz – was das für die Aktie bedeutet

Der Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec kämpft weiter mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Komponenten und damit verbundenen Verschiebungen bei den Auslieferungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48.76 EUR -1.29 EUR -2.58 %
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Der Umsatz ging erneut kräftig zurück. Zugleich hat sich aber der Auftragseingang mehr als verdreifacht. Er kletterte um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Damit wurden die ohnehin hohen Erwartungen noch übertroffen

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Der Umsatz ging im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 97 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 72 Prozent auf rund 4 Millionen Euro ein. Umsatz und Ergebnis gingen damit stärker als erwartet zurück. SUSS MicroTec hatte Ende Oktober wegen der Probleme bei den Auslieferungen die 2026er-Prognosen für den Umsatz und die operative Marge gesenkt.

Der Auftragseingang habe im dritten Quartal weit über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. "Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Millionen Euro - ein in der Unternehmensgeschichte bisher einmaliger Wert", hieß es in der Mitteilung.

/zb/stk

GARCHING (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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Datum Rating Analyst
02.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

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