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Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Juli spürbar

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 9,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 8,4 Prozent und im Tiefbau um 10,0 Prozent ab.

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Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Mai bis Juli um 2,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: minus 2,7 Prozent; Tiefbau: plus 7,6 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juli um 1,9 Prozent. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 1,5 Prozent und im Tiefbau um 2,2 Prozent. Der nominale Auftragseingang lag 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juli um 4,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 9,4 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)

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