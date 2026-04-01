Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Februar deutlich

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Februar saison- und kalenderbereinigt um 7,6 Prozent gegenüber dem Januar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 8,6 Prozent und im Tiefbau um 6,7 Prozent zu.

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Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Dezember bis Februar um 4,6 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang hingegen um 9,8 Prozent höher.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Februar um 13,2 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 10,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent auf rund 537.000 Personen zu.

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April 24, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)