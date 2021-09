Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Juli

WIESBADEN (Dow Jones)--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 2,6 Prozent gegenüber dem Juni gestiegen. Der Wert der Orders betrug im Berichtsmonat rund 7,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das waren nominal 4,9 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres und zugleich der höchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem Juli in Deutschland.

Im Jahresvergleich lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 1,4 Prozent höher. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum nominal um 4,8 Prozent.

September 24, 2021 02:11 ET (06:11 GMT)