Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Juni

25.08.26 08:15 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juni saison- und kalenderbereinigt um 6,0 Prozent gegenüber dem Mai gestiegen. Mehrere Großaufträge trugen zu diesem Ergebnis bei, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Auftragseingang nahm im Hochbau um 8,5 Prozent und im Tiefbau um 4,0 Prozent zu.

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Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von April bis Juni um 5,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 1,5 Prozent; Tiefbau: plus 9,3 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni um 11,3 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 4,3 Prozent und im Tiefbau um 17,8 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 20,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

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August 25, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)