DAX 26.220 +0,4%ESt50 6.470 +0,3%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,40 +0,5%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.018 +2,0%Euro 1,1657 -0,1%Öl 91,6 -0,7%Gold 4.635 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Juni

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juni saison- und kalenderbereinigt um 6,0 Prozent gegenüber dem Mai gestiegen. Mehrere Großaufträge trugen zu diesem Ergebnis bei, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Auftragseingang nahm im Hochbau um 8,5 Prozent und im Tiefbau um 4,0 Prozent zu.

Werbung

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von April bis Juni um 5,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 1,5 Prozent; Tiefbau: plus 9,3 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni um 11,3 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 4,3 Prozent und im Tiefbau um 17,8 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 20,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.