Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe mit September-Rekord

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 6,2 Prozent gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) kamen neue Aufträge für rund 9,1 Milliarden Euro herein. Wegen der sehr stark gestiegenen Baupreise waren das nominal 19,6 Prozent mehr als im September 2020 und damit der höchste jemals gemessenen Wert in einem September in Deutschland. Seit April 2021 hat der Auftragseingang im Vergleich zu den Vorjahresmonaten in jedem Monat einen neuen Rekordwert erreicht. In den ersten neun Monaten 2021 stiegen die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nominal um 8,0 Prozent.

November 25, 2021