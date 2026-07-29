Rheinmetall-Aktie schwächer: Modernisierung der Fregatte "Bayern"
Rheinmetall hat einen Großauftrag zur Modernisierung der 143 Meter langen Fregatte "Bayern" erhalten.
Werte in diesem Artikel
Wie der Rüstungskonzern mitteilte, liegt der Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen und das Fähigkeitsprofil an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bis 2029 werden zentrale Systeme der Fregatte in der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven umfassend modernisiert.
Die Rheinmetall-Aktie verliert zeitweise 1,47 Prozent auf 1.136,40 Euro
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Aktuelle Rheinmetall Aktie News
Rheinmetall Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)