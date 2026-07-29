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Rheinmetall-Aktie schwächer: Modernisierung der Fregatte "Bayern"

Rheinmetall-Aktie schwächer: Modernisierung der Fregatte "Bayern"

Rheinmetall hat einen Großauftrag zur Modernisierung der 143 Meter langen Fregatte "Bayern" erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,136.00 EUR -17.80 EUR -1.54 %
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Wie der Rüstungskonzern mitteilte, liegt der Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen und das Fähigkeitsprofil an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bis 2029 werden zentrale Systeme der Fregatte in der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven umfassend modernisiert.

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Die Rheinmetall-Aktie verliert zeitweise 1,47 Prozent auf 1.136,40 Euro

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)