Geely verbündet sich mit Apple-Zulieferer Foxconn

Ziel seien eine Auftragsfertigung sowie Beratungsdienste für Autobauer und Mobilitätsunternehmen, teilten die Firmen am Mittwoch mit. Sie unterzeichneten ein Abkommen zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem beide Partner je zur Hälfte beteiligt sein werden. Die in Taiwan ansässige Foxconn hatte sich erst unlängst mit dem finanziell angeschlagenen E-Autohersteller Byton zusammengetan, um ihn beim Bau eines Elektro-SUV zu unterstützen.

In die Autoindustrie ist in den vergangenen Monaten viel Bewegung gekommen, weil Tech-Konzerne verstärkt ins Geschäft mit Daten und Diensten für E-Autos drängen. Geely hat sich mit dem chinesischen Suchmaschinenriesen Baidu zusammengetan, um Elektrofahrzeuge herzustellen. Reuters hatte kurz vor Weihnachten unter Berufung auf Insider berichtet, Apple wolle in wenigen Jahren ein autonomes Fahrzeug an den Start bringen. Vor einigen Tagen folgten Berichte, wonach sich der iPhone-Hersteller dafür mit dem koreanischen Autobauer Hyundai zusammentun will. Hyundai bestätigte, Anfragen für eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von autonomen Elektrofahrzeugen von verschiedenen Unternehmen erhalten zu haben. Sollte Apple ein solches Auto mit Hyundai auf die Straße bringen, wäre dies nicht nur eine Herausforderung für den US-Elektroautobauer Tesla. Alle großen Autobauer arbeiten derzeit am automatisierten Fahren und investieren Milliarden.

Peking/Taipeh (Reuters)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com