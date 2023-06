Auftragspolster der deutschen Industrie nimmt weiter ab

Werbung

Heute im Fokus

Qantas finalisiert Auftrag für weitere neun Airbus A220. Konzernchef zur Post-Umbenennung: 'Was drauf steht, sollte drin sein'. Renault peilt in Elektrosparte Ampere deutliche Kostensenkungen an. Stellantis und Foxconn wollen Halbleiter an Autobranche verkaufen. SUSE-Finanzvorstand verlässt das Unternehmen. Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im April. Heidelberg Materials erprobt E-Laster und -Baumaschinen von Volvo.