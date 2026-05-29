DAX25.016 -0,4%Est506.024 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +0,1%Nas26.934 -0,1%Bitcoin61.506 -2,6%Euro1,1611 -0,4%Öl96,15 +4,5%Gold4.451 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street uneins -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab Mit dieser Ankündigung schickt NVIDIA die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab
Virgin Galactic-Aktie hebt ab: Kursfeuerwerk nach angekündigtem Forschungsflug und juristischer Entlastung Virgin Galactic-Aktie hebt ab: Kursfeuerwerk nach angekündigtem Forschungsflug und juristischer Entlastung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aufwärtsdrang

Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Erholungskurs setzt sich nicht fort - Analystenmeinung im Blick

01.06.26 16:01 Uhr
Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Erholungskurs läuft nicht weiter - Analystenmeinung im Fokus | finanzen.net

Die Aktien von Siemens Energy haben am Montagmorgen zu den aktivsten Werten auf der Handelsplattform Tradegate gezählt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
160,00 EUR -2,80 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im regulären XETRA-Handel geht es für das Papier jedoch zeitweise um 1,41 Prozent nach unten auf 160,94 Euro. Zeitweise waren sie am Freitag erstmals seit Anfang April wieder unter 160 Euro abgetaucht, hatten aber kurz vor ihrer 100-Tage-Durchschnittslinie dann abgedreht.

Für Auftrieb sorgte zum Juni-Start der Platz auf der "European Conviction List - Directors' Cut", den die Investmentbank Goldman Sachs den Aktien gewährte. Analyst Ajay Patel geht davon aus, dass mit der Geschäftsjahresbilanz die mittelfristigen Ziele aufgestockt werden und es auch Neues zu den Ausschüttungen an die Aktionäre geben wird. Patel liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2030 um zehn Prozent über dem Konsens. Siemens Energy sieht er als "strukturellen Gewinner" in Zeiten steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren und höherer Investitionen in Netzwerktechnologie.

Siemens Energy hatten im April einen Höchststand von 191,66 Euro erreicht und damit 2026 zwischenzeitlich erneut 59 Prozent zugelegt. Seit dem Tiefpunkt im Herbst 2023 hatten sie sich damit fast verdreißigfacht.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen