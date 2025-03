Aufwärtspotenzial

Am Dienstag rückt die SAP-Aktie nach einem Analyse-Update der Privatbank Berenberg in den Fokus.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 242 auf 299 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Software-Branche sei das Unternehmen ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Übergang der Kunden zu Cloud-basierten Angeboten beschleunige sich. Darüber hinaus zeichne sich ab, dass SAP innerhalb des Segments Cloud immer mehr Werte hebe.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel bewegt sich die SAP-Aktie dennoch mit einem kleinen Abschlag von 0,19 Prozent auf 267,70 Euro.

