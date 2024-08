Aufwärtstrend bei Erwerbstätigkeit in Deutschland hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der leichte Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im Juli fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,0 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl ist damit gegenüber dem Vormonat um 5.000 Personen (0,0 Prozent) gestiegen. In Juni hatte die Erwerbstätigenzahl um 9.000 und im Mai um 21.000 zugenommen.

Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber Juni um 47.000 Personen (minus 0,1 Prozent) und verzeichnete somit im dritten Jahr in Folge einen Rückgang im Juli gegenüber dem Vormonat. In den fünf Jahren davor - also von 2017 bis 2021- war die Erwerbstätigkeit im Juli im Vormonatsvergleich stets angestiegen.

Gegenüber Juli 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juli um 0,4 Prozent (165.000 Personen).

