Aufwärtstrend geht weiter

Die Infineon-Aktie setzt ihre außergewöhnliche Rally fort und profitiert weiter vom KI-Boom sowie optimistischen Analystenkommentaren.

• Infineon profitiert stark vom KI- und Rechenzentrumsboom

• Analysten erhöhen nach starken Zahlen ihre Kursziele

• Bewertung der Aktie steigt inzwischen deutlich über historische Niveaus



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Die Infineon-Aktie setzt ihren rasanten Aufwärtstrend fort und klettert am Montag auf XETRA zeitweise auf 83,88 Euro. Zuletzt drehte das Papier sogar satte 2,49 Prozent ins Minus, der Anteilsschein kostete 79,09 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf beeindruckende 120,36 Prozent. Haupttreiber ist der anhaltende KI-Boom, von dem der Halbleiterkonzern als Schlüssellieferant von Leistungschips für Rechenzentren und Elektrofahrzeuge direkt profitiert.

Der Mai als Schlüsselmonat

Der vergangene Monat Mai markierte einen fundamentalen Wendepunkt. Infineon startete in den Monat bei knapp über 50 Euro und kletterte bis zum 29. Mai auf ein Mehrjahreshoch von 81,50 Euro. Rückenwind kam zunächst von den starken Quartalszahlen Anfang Mai: Infineon meldete für das zweite Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro bei einer Segmentergebnis-Marge von 17,1 Prozent.

Der Konzern hob zugleich die Jahresprognose an und stellte für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro in Aussicht. Analysten reagierten prompt mit einer Welle von Kurszielanhebungen: Großbanken passten ihre Erwartungen teils drastisch nach oben an.

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Jefferies bestätigt Kaufvotum für Infineon-Aktie nach Unternehmensbesuchen

Auch am Montag sind es frische Expertenschätzungen, die der Infineon-Rally weiteren Treibstoff liefern. Das Analysehaus Jefferies bekräftigte zuletzt seine "Buy"-Einstufung für den Tech-Wert. Analyst Janardan Menon hatte in der vergangenen Woche zahlreiche europäische Halbleiterunternehmen besucht. Sein optimistisches Fazit: Alle Branchen-Gesprächspartner zeigten sich deutlich positiv hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines bevorstehenden zyklischen Aufschwungs der gesamten Branche.

Der positive Trend aus dem ersten Geschäftsquartal habe sich im zweiten nahtlos fortgesetzt. Menon verwies zudem darauf, dass insbesondere der Ausblick des Chipkonzerns auf das kommende Geschäftsjahr 2027 weitaus stärker ausfalle als vom Markt bisher angenommen. Dass das bestehende Jefferies-Kursziel von 75 Euro durch das extreme Tempo der aktuellen Rally bereits übertroffen wurde, untermauert nur, wie dynamisch die Aktie ihre eigenen Analysten derzeit überholt.

Konsens hinkt dem Infineon-Kurs hinterher

Das Bild in den Research-Häusern zeigt sich dennoch zunehmend zweigeteilt. Während optimistische Stimmen wie die Citigroup, die Deutsche Bank und Morgan Stanley ihre Kursziele im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung bereits auf 80 bis 91 Euro hochgeschraubt haben, hinkt der breitere Konsens aller beobachteten Analysten mit knapp 70 Euro der Realität hinterher. Einzelne Stimmen mahnen bereits zur Vorsicht: MWB Research hatte die Aktie im Mai auf "Sell" abgestuft und verwies zur Begründung auf die inzwischen sehr anspruchsvolle Bewertung.

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Fazit

Wer die Aktie auf dem aktuellen Niveau kauft, zahlt einen erheblichen Aufschlag auf den historischen Bewertungsschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr ist deutlich gestiegen. Die vom Management angestrebte Segmentergebnis-Marge von rund 20 Prozent wäre zwar ein historischer Bestwert für Infineon und würde dem Kurs ein starkes Fundament bieten. Auf der anderen Seite hat die Aktie ihr 52-Wochen-Tief bei 30,82 Euro bereits weit hinter sich gelassen. Sollte das dritte Quartal schwächer ausfallen oder die Prognose bei der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen auch nur minimal verfehlt werden, sind Gewinnmitnahmen auf diesem Niveau strukturell sehr wahrscheinlich.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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