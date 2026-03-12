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Siltronic-Aktie an SDAX-Spitze - Oddo sieht bessere Marktaussichten

13.03.26 16:12 Uhr
Siltronic-Aktie führt den SDAX an - Oddo BHF sieht bessere Marktperspektiven | finanzen.net

Eine positive Analystenstimme hat die Aktien von Chipzulieferer Siltronic am Freitag kräftig angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
58,35 EUR 4,35 EUR 8,06%
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Sie knüpften an ihren jüngsten Aufwärtstrend an und stiegen in der Spitze via XETRA um rund zwölf Prozent. Zuletzt betrug das Plus noch 7,4 Prozent auf 58,00 Euro, womit die Papiere Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDAX waren. Außerdem konnten sich die Siltronic-Aktien deutlich von den 21- und 50-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend nach oben absetzen. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von fast einem Fünftel zu Buche.

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Die Investmentbank Oddo BHF bekräftigte vor dem Wochenende ihr "Outperform"-Votum für Siltronic und erhöhte das Kursziel auf 65 Euro. Die Analysten sprachen von einer schrittweisen Verbesserung der Marktaussichten. Demnach stehe der Chipzulieferer kurz vor einem neuen Bullenzyklus. Die Erholung hänge allerdings davon ab, wie schnell die Kunden ihre Lagerbestände reduzieren. Am Vortag hatte Siltronic endgültige Zahlen zum vergangenen Jahr vorgelegt und wegen eines Verlusts die Dividende gestrichen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
13:11Siltronic HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
12.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:11Siltronic HoldDeutsche Bank AG
13.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
11.02.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.2026Siltronic HaltenDZ BANK
03.02.2026Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

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