August 2022: Das sind die besten und die schlechtesten DAX-Aktien

Heute im Fokus

Nach Euroraum-Inflationsdaten: Wall Street gibt letztlich nach -- DAX schließt tiefer -- Bed Bath & Beyond mit Kapitalerhöhung -- GAZPROM stoppt Gaslieferungen -- SAP, Twitter, BMW im Fokus

Omikron-Impfstoffe erhalten Booster-Zulassung von der FDA. Merck und Guardant Health intensivieren Kooperation bei Krebs-Medikamenten. Lufthansa geht bei ITA-Übernahme leer aus. Eni rechnet mit Übergewinnsteuerbelastung in Milliardenhöhe. Durchsuchung bei JPMorgan in Frankfurt wegen Cum-Ex-Skandal. Jefferies passt Bewertung für Sixt-Stammaktien an.