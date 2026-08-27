August 2026: Analysten sehen Potenzial bei ASTA Energy Solutions-Aktie

31.08.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,50 EUR für die ASTA Energy Solutions-Aktie, was einem Anstieg von 16,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 61,40 EUR entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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