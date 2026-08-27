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August 2026: Analysten sehen Potenzial bei ASTA Energy Solutions-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASTA Energy Solutions
62.40 EUR 2.40 EUR 4.00 %
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2 Analysten gaben ihre Einschätzung der ASTA Energy Solutions-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,50 EUR für die ASTA Energy Solutions-Aktie, was einem Anstieg von 16,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 61,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)90,00 EUR46,5828.08.2026
Baader Bank65,00 EUR5,8618.08.2026

Redaktion finanzen.net

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ASTA Energy Solutions Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASTA Energy Solutions nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank

Information

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