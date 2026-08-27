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August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rio Tinto-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
88.25 EUR -0.75 EUR -0.84 %
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2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Rio Tinto veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der Rio Tinto-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 1,74 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 76,74 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.77,00 GBP0,3420.08.2026
UBS AG73,00 GBP-4,8714.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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