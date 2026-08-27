August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rio Tinto-Aktie
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Rio Tinto veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der Rio Tinto-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 1,74 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 76,74 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 GBP
|0,34
|20.08.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|-4,87
|14.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Rio Tinto Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)